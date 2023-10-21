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Таунхаусы в Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус в Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия
Таунхаус
Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 210 м²
Арт. 47192658 Медное озеро это красивый сосновый лес, песчаные пляжи и чистый воздух, возвр…
€226,373

Параметры недвижимости в Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия

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