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Жильё в Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом в Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия
311 м²
€ 1,659,641
Арт. 42231627 Качественный дом финского производителя HONKA из клееного бруса на берегу Мед…

Параметры недвижимости в Yukkovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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