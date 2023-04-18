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Купить недвижимость в Янтарный городской округ, Россия

6 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Янтарный, Россия
Квартира 2 комнаты
Янтарный, Россия
2 Количество комнат 4/6 Этаж
€ 88,813
Двухкомнатная квартира, первая линия от моря, на четвертом этаже шестиэтажного дома. Комнаты…
Квартира 1 комнатав Янтарный, Россия
Квартира 1 комната
Янтарный, Россия
1 Количество комнат 3/6 Этаж
€ 77,746
Продам квартиру поготовленную к отделке в новом доме на берегу Балтийского моря. Кирпичный ж…
Квартира 1 комнатав Янтарный, Россия
Квартира 1 комната
Янтарный, Россия
1 Количество комнат 1/6 Этаж
€ 73,672
Однокомнатная квартира на втором этаже шестиэтажного дома. Комната светлая с двумя большими …
Квартира 1 комнатав Янтарный, Россия
Квартира 1 комната
Янтарный, Россия
1 Количество комнат 2/7 Этаж
€ 65,613
Продам 1- комнатную квартиру в новом доме в Янтарном. Первая линия от моря. Площадь: 45 кв.м…
Квартира 2 комнатыв Янтарный, Россия
Квартира 2 комнаты
Янтарный, Россия
2 Количество комнат 2/7 Этаж
€ 85,251
Продам 2-комнатную квартиру на первой линии от моря в Янтарном. Площадь: 58.2 кв.м. Серый кл…
Квартира 3 комнатыв Янтарный, Россия
Квартира 3 комнаты
Янтарный, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/3 Этаж
€ 100,909
Продам 3к квартиру в Янтарном, ул. Советская д.38, к. 2А 2 - кухни-гостиные, 2 - спальные ко…

Параметры недвижимости в Янтарный городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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