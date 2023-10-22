Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Ямало-Ненецкий автономный округ
  5. Квартиры

Квартиры в Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Таунхаус "Морской Бриз". Всего в 200 метрах от моря, в г Зеленоградске, ул. Гагарина, д.81 п…
€133,451
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Люберцы, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 25/25
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-…
€122,396
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 19/19
€161,275
Дом 6 комнат с сауной, с водоснабжением, с канализацией в поселение Воскресенское, Россия
Дом 6 комнат с сауной, с водоснабжением, с канализацией
поселение Воскресенское, Россия
Комнаты 6
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 166-939, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …
€642,543
Квартира 3 комнаты в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 29/30
€167,344
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 15/21
€111,189
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Ленинский район, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №1…
€73,813
Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/9
€135,718
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 17/22
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №2…
€89,497
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 15/16
€124,036
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 16/16
€165,082
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 6/12
€51,120

Параметры недвижимости в Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти