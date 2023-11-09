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Жильё в Yam-Tesovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением в Priozernyy, Россия
Дом 2 комнаты с водоснабжением, с отоплением
Priozernyy, Россия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продаётся добротный зимний дом с двумя печами. Расположен в 20 км. от ж/д станции Оредеж в …
€7,966

Параметры недвижимости в Yam-Tesovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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