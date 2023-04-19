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Купить недвижимость в Vyrickoe gorodskoe poselenie, Россия

Вырица
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1 объект найдено
Дом 6 комнатв Вырица, Россия
Дом 6 комнат
Вырица, Россия
6 Количество комнат 206 м² 1/1 Этаж
€ 219,435
В курортном pайонe п.Вырица, Брацлавский пр. среди сосен продается отличный кирпичный дом О…

Параметры недвижимости в Vyrickoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
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