Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Выборгский район
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус в Выборгский район, Россия

Выборг
2
Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаусв Выборг, Россия
Таунхаус
Выборг, Россия
201 м²
€ 77,298
Арт. 35777250 Уважаемый Покупатель! Представляю каменный дом рядом с Выборгом. Дом располож…
Таунхаусв Выборг, Россия
Таунхаус
Выборг, Россия
201 м²
€ 77,298
Арт. 35776835 Уважаемый Покупатель! Представляю каменный дом рядом с Выборгом. Дом располо…

Параметры недвижимости в Выборгский район, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти