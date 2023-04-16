Купить дом в Выборгский район, Россия

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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Выборгский район
Дома
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22 объекта найдено
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Дом
Овсяное, Россия
95 м²
€ 124,781
Арт. 40174887 Загородный новый дом на берегу Нахимовского озера в клубном КП "Адмирал"! …
Дом
Овсяное, Россия
95 м²
€ 126,989
Арт. 35463694 Загородный новый дом на берегу Нахимовского озера в клубном КП "Адмирал"! …
Дом
Рощино, Россия
255 м²
€ 541,085
Арт. 36920806 Уважаемый покупатель! Представляем вам новый двухэтажный ДОМ 255 м2 в окружен…
Дом
Рощино, Россия
299 м²
€ 607,341
Арт. 36807187 Уважаемый покупатель! Представляем вам новый двухэтажный ДОМ 299 м2 в окружен…
Дом
Ганино, Россия
218 м²
€ 1,049,043
Арт. 36382517 Уважаемый покупатель, устраивайтесь удобнее, приготовьтесь погрузиться в сказ…
Таунхаус
Выборг, Россия
201 м²
€ 77,298
Арт. 35777250 Уважаемый Покупатель! Представляю каменный дом рядом с Выборгом. Дом располож…
Таунхаус
Выборг, Россия
201 м²
€ 77,298
Арт. 35776835 Уважаемый Покупатель! Представляю каменный дом рядом с Выборгом. Дом располо…
Дом
Ленинское, Россия
300 м²
€ 1,038,000
Арт. 35255459 Уважаемый клиент!!! Представляем вашему вниманию эксклюзивный вариант Загород…
Дом
Ленинское, Россия
300 м²
€ 1,424,490
Арт. 3359440 Уважаемый клиент!!! Представляем вашему вниманию эксклюзивный вариант Загородн…
Дом
Овсяное, Россия
313 м²
€ 380,968
Арт. 35027874 Предлагаем Вашему вниманию просторный современный двухэтажный дом из самого э…
Дом
Рощино, Россия
207 м²
€ 209,809
Арт. 34081168 Предлагается к продаже индивидуальный дом 206,9 м2 с высотой потолков 3,5 мет…
Дом
Рощинское городское поселение, Россия
250 м²
€ 353,362
Арт. 33811424 Внимание! Экологически чистый проект! Видовой двухэтажный коттедж 250 кв.м. и…
Дом
Большое Поле, Россия
157 м²
€ 353,362
Арт. 32669696 Уважаемый покупатель! Вам повезло! Вы нашли золотой само…
Дом
Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
256 м²
€ 382,625
Арт. 31608818 Поселок Старорусское расположен в Выборгском районе, в 1,5 часах езды от цент…
Дом
Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
185 м²
€ 229,575
Арт. 31607237 Поселок Старорусское расположен в Выборгском районе, в 1,5 часах езды от цент…
Дом
Овсяное, Россия
252 м²
€ 265,021
Арт. 31534952 Загородный новый дом в 70 м от береговой линии Нахимовского озера в клубном…
Дом
Тарасово, Россия
185 м²
€ 176,681
Арт. 29322623 Уважаемые дамы и господа! Давно мечтаете о тихой и уединенной загородной…
Дом
Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
177 м²
€ 251,439
Арт. 23784332 Поселок Старорусское расположен в Выборгском районе, в 1,5 часах езды от цент…
Дом
Sanatoriy Sosnovyy Bor, Россия
177 м²
€ 229,575
Арт. 23784516 Поселок Старорусское расположен в Выборгском районе, в 1,5 часах езды от цент…
Дом
Коробицыно, Россия
132 м²
€ 165,638
Арт. 3358744 В живописном месте Выборгского района Ленинградской области, в двух километрах…
Дом
Первомайское сельское поселение, Россия
128 м²
€ 204,287
Арт. 3345648 Дом с качественной отделкой у Симагинского озера в закрытом коттеджном поселке…
Дом
Первомайское сельское поселение, Россия
237 м²
€ 330,172
Арт. 3345680 Дом по финской технологии с качественным ремонтом в закрытом коттеджном поселк…
Параметры недвижимости в Выборгский район, Россия
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