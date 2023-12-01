Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Выборг
  5. Квартиры

Квартиры в Выборг, Россия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Выборг, Россия
Квартира 1 комната
Выборг, Россия
Комнаты 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/6
В центре Выборга в финском доме на Школьном переулке д 3 продается 1 комнатная шикарная ква…
€63,687
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти