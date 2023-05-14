Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Татищевский район
  5. Vyazovskoe selskoe poselenie

Жильё в Vyazovskoe selskoe poselenie, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Новодрожжино, Россия
Квартира 3 комнаты
Новодрожжино, Россия
Комнаты 3
Площадь 81 м²
€ 205,188
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/16
€ 146,317
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,1 кв. м на 4-м этаже дома бизнес-клас…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/17
€ 67,997
Продаётся квартира-студия, площадью 21,0 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 5/18
€ 98,029
Продаётся квартира-студия, площадью 21,4 кв. м на 5-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/9
€ 165,810
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 61,4 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/16
€ 95,785
Продаётся квартира-студия, площадью 23,7 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/12
€ 88,334
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 57,1 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/10
€ 182,090
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 76,0 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Студия 1 комната в Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
€ 101,250
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Дом в Сочи, Россия
Дом
Сочи, Россия
Площадь 300 м²
€ 768,412
Вашему вниманию элегантный дом в центральной части города Сочи. Благодать - район элитной за…
Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
€ 105,788
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Квартира 2 комнаты в Гурьевск, Россия
Квартира 2 комнаты
Гурьевск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7/7
€ 53,198
г. Гурьевск, ул. Гурьева, район "Парка Сенситивного развития". Предлагаем рассмотр…

Параметры недвижимости в Vyazovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти