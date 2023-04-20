Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Центральный федеральный округ
  4. Нижнедевицкий район
  5. Vyaznovatovskoe selskoe poselenie
  6. Квартиры

Купить квартиру в Vyaznovatovskoe selskoe poselenie, Россия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Vyaznovatovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Vyaznovatovskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 42 м² Количество этажей 2
€ 11,260
Продам 2-комнатную квартиру на 2 этаже 2-этажного кирпичного дома. Квартира с хорошим космет…

Параметры недвижимости в Vyaznovatovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти