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Виллы с видом на горы в Всеволожский район, Россия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Buena vista is the blest place to elevate your quality of life. Rated #1 zone in Jarabacoa. …
€237,048

Параметры недвижимости в Всеволожский район, Россия

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