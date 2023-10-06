Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Всеволожский район

Жильё с видом на горы в Всеволожский район, Россия

Город Всеволожск
649
Murinskoe gorodskoe poselenie
17
Koltushskoe selskoe poselenie
15
Сертоловское городское поселение
9
Bugrovskoe selskoe poselenie
5
Мурино
5
Агалатовское сельское поселение
4
Заневское городское поселение
4
Показать больше
1 объект найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Buena vista is the blest place to elevate your quality of life. Rated #1 zone in Jarabacoa. …
€237,048

Типы недвижимости в Всеволожский район

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Всеволожский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти