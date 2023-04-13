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Купить коттедж в Всеволожский район, Россия

Город Всеволожск
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1 объект найдено
Коттедж 14 комнатв Всеволожск, Россия
Коттедж 14 комнат
Всеволожск, Россия
14 Количество комнат 707 м² Количество этажей 2
€ 1,596,159
Арт. 46743340. Продается элитный коттедж 707 кв. м в «золотом треугольнике» в г. Всеволожск …

Параметры недвижимости в Всеволожский район, Россия

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с видом на море
недорогая
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