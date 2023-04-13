Купить коттедж в Всеволожский район, Россия

Коттедж 14 комнат Всеволожск, Россия 14 Количество комнат 707 м² Количество этажей 2

€ 1,596,159

Арт. 46743340. Продается элитный коттедж 707 кв. м в «золотом треугольнике» в г. Всеволожск …