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Квартиры в Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Срочная продажа. один собственник. быстрый выход на сделку Арт. 47271849
€35,130
в месяц
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Параметры недвижимости в Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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