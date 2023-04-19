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Купить недвижимость в Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнатыв Voyskovicy, Россия
Дом 3 комнаты
Voyskovicy, Россия
3 Количество комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 46,226
Продаётся жилой дом в п. Войсковицы. Стены бревно, обшиты силикатным кирпичом. К строе…

Параметры недвижимости в Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия

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