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Купить недвижимость в городской округ Воскресенск, Россия

1 объект найдено
Дом 5 комнатв городской округ Воскресенск, Россия
Дом 5 комнат
городской округ Воскресенск, Россия
5 Количество комнат 700 м² Количество этажей 3
€ 1,602,347
Великолепный загородный дом с большими террасами, площадью 500 кв.м, расположенный на участк…

Параметры недвижимости в городской округ Воскресенск, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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