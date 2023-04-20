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Купить дом в Ворсма, Россия

1 объект найдено
Домв Ворсма, Россия
Дом
Ворсма, Россия
236 м² Количество этажей 2
€ 109,527
Продается уютный и просторный 2-этажный дом в городе Ворсма Павловского района Нижегородской…
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