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Дома в Воротынский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом в Воротынский городской округ, Россия
Дом
Воротынский городской округ, Россия
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
€ 7,630

Параметры недвижимости в Воротынский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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