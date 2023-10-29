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Жильё в Воротынец, Россия

1 объект найдено
Дом в Воротынец, Россия
Дом
Воротынец, Россия
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Расположение: Воротынский район, с. Кекино. Дом с пристроем к нему, крыша заменена, электри…
€2,511
Realting.com
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