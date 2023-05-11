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Дома в городской округ Воронеж, Россия

3 объекта найдено
Дом в Воронеж, Россия
Дом
Воронеж, Россия
Площадь 28 м²
Количество этажей 1
€ 36,491
Дом в Воронеж, Россия
Дом
Воронеж, Россия
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
€ 155,790
Дом в Воронеж, Россия
Дом
Воронеж, Россия
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
€ 84,211

Параметры недвижимости в городской округ Воронеж, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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