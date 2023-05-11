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Россия
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городской округ Воронеж
Квартиры
Квартиры в городской округ Воронеж, Россия
Квартира
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75 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
17 м²
9
€ 21,053
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
44 м²
6
€ 58,105
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
3
70 м²
9
€ 77,321
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
29 м²
3
€ 41,825
Квартира 4 комнаты
Воронеж, Россия
4
82 м²
10
€ 96,562
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
2
45 м²
5
€ 54,035
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
28 м²
9
€ 32,562
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
35 м²
19
€ 55,439
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
31 м²
9
€ 36,618
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
21 м²
9
€ 26,667
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
39 м²
10
€ 45,614
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
30 м²
9
€ 28,070
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
40 м²
10
€ 44,912
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
30 м²
5
€ 32,983
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
3
52 м²
5
€ 47,745
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
2
60 м²
17
€ 52,632
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
51 м²
10
€ 53,334
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
2
43 м²
5
€ 42,105
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
3
64 м²
9
€ 49,123
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
3
72 м²
18
€ 72,447
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
3
103 м²
8
€ 259,706
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
2
96 м²
8
€ 295,805
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
39 м²
17
€ 39,142
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
38 м²
17
€ 38,838
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
2
68 м²
17
€ 59,203
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
38 м²
17
€ 36,703
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
2
89 м²
24
€ 135,206
Квартира 4 комнаты
Воронеж, Россия
4
103 м²
17
€ 98,628
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
1
39 м²
16
€ 29,360
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
2
60 м²
15
€ 39,684
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Параметры недвижимости в городской округ Воронеж, Россия
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