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Квартиры в городской округ Воронеж, Россия

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75 объектов найдено
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 17 м²
Количество этажей 9
€ 21,053
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 6
€ 58,105
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 9
€ 77,321
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
€ 41,825
Квартира 4 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 4 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Количество этажей 10
€ 96,562
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
€ 54,035
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 9
€ 32,562
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 19
€ 55,439
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 9
€ 36,618
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 9
€ 26,667
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 10
€ 45,614
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 9
€ 28,070
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 10
€ 44,912
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
€ 32,983
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
€ 47,745
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 17
€ 52,632
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 10
€ 53,334
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
€ 42,105
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Количество этажей 9
€ 49,123
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Количество этажей 18
€ 72,447
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 8
€ 259,706
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 8
€ 295,805
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 17
€ 39,142
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 17
€ 38,838
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 17
€ 59,203
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 17
€ 36,703
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 24
€ 135,206
Квартира 4 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 4 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 4
Площадь 103 м²
Количество этажей 17
€ 98,628
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 16
€ 29,360
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 15
€ 39,684

Параметры недвижимости в городской округ Воронеж, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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