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Квартиры в Воронежская область, Россия

Воронеж
75
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79 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Yamenskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Yamenskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 10
€ 49,298
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 17 м²
Количество этажей 9
€ 21,087
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 6
€ 58,201
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 9
€ 77,448
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 29 м²
Количество этажей 3
€ 41,893
Квартира 4 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 4 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Количество этажей 10
€ 96,720
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
€ 54,124
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 9
€ 32,615
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 19
€ 55,530
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 9
€ 36,678
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Количество этажей 9
€ 26,710
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 10
€ 45,689
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 9
€ 28,116
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 10
€ 44,986
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
€ 33,037
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 52 м²
Количество этажей 5
€ 47,823
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 17
€ 52,718
Квартира 2 комнаты в Otradnenskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Otradnenskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
€ 35,145
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 10
€ 53,421
Квартира 2 комнаты в Vyaznovatovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Vyaznovatovskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Количество этажей 2
€ 11,246
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
€ 42,174
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Количество этажей 9
€ 49,203
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Количество этажей 18
€ 72,566
Квартира 3 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 3 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 8
€ 260,131
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 8
€ 296,289
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 17
€ 39,206
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 17
€ 38,902
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 17
€ 59,300
Квартира 1 комната в Воронеж, Россия
Квартира 1 комната
Воронеж, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 17
€ 36,763
Квартира 2 комнаты в Воронеж, Россия
Квартира 2 комнаты
Воронеж, Россия
Комнаты 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 24
€ 135,428

Параметры недвижимости в Воронежская область, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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