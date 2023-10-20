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Количество комнат в Волосовский район, Россия

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1 объект найдено
Комната 3 комнаты в Begunickoe selskoe poselenie, Россия
Комната 3 комнаты
Begunickoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продаются в уютной, светлой 3-х комнатной квартире 2 комнаты, площадь квартиры 58,1 кв. м.,…
€23,688

Параметры недвижимости в Волосовский район, Россия

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