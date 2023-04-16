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Купить коттедж в Волосовский район, Россия

Klopickoe selskoe poselenie
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1 объект найдено
Коттедж 12 комнатв Torosovo, Россия
Коттедж 12 комнат
Torosovo, Россия
12 Количество комнат 2 ванных комнат 397 м² 1/3 Этаж
€ 679,117
Предлагаю к продаже Усадьбу для ведения личного подсобного хозяйства: это 80 соток  зе…

Параметры недвижимости в Волосовский район, Россия

с видом на море
недорогая
элитное
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