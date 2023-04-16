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Купить квартиру в Волосовский район, Россия

Волосово
8
Begunickoe selskoe poselenie
1
Bolshevrudskoe selskoe poselenie
1
Klopickoe selskoe poselenie
1
Rabitickoe selskoe poselenie
1
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12 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Бегуницы, Россия
Квартира 3 комнаты
Бегуницы, Россия
3 Количество комнат 69 м² 2/5 Этаж
€ 62,955
В 45км от СПб (Кр.Село) в посёлке Бегуницы продаётся трехкомнатная квартира на 2 этаже пяти…
Квартира 2 комнатыв Волосово, Россия
Квартира 2 комнаты
Волосово, Россия
2 Количество комнат 52 м² 4/5 Этаж
€ 38,657
 СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся 2х-комнатная квартира в г. Волосово на 4/5эт. …
Квартира 2 комнатыв Rabiticy, Россия
Квартира 2 комнаты
Rabiticy, Россия
2 Количество комнат 52 м² 1/3 Этаж
€ 27,612
От СПБ 60 км в Волосовском районе, в д. Рабитицы , посёлок с развитой инфраструктурой, прод…
Квартира 2 комнатыв Torosovo, Россия
Квартира 2 комнаты
Torosovo, Россия
2 Количество комнат 54 м² 1/5 Этаж
€ 20,985
От СПб 45 км в д.Торосово Волосовского р-на продается 2 х комнатная квартира на 1 этаже 5-э…
Квартира 3 комнатыв Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
3 Количество комнат 73 м² 2/5 Этаж
€ 51,910
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся 3х-комнатная квартира в г. Волосово на 2/5эт. панель…
Квартира 3 комнатыв Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
3 Количество комнат 74 м² 3/5 Этаж
€ 51,800
Продам 3 ком квартиру в г. Волосово. Распашонка, две комнаты и кухня выходят во двор, комна…
Квартира 4 комнатыв Волосово, Россия
Квартира 4 комнаты
Волосово, Россия
4 Количество комнат 62 м² 3/5 Этаж
€ 49,701
Продам 4-х ком. квартиру в г. Волосово на 3/5 эт. панельного дома. Общ. пл. 61.8 м. кв., ко…
Квартира 1 комнатав Волосово, Россия
Квартира 1 комната
Волосово, Россия
1 Количество комнат 34 м² 1/3 Этаж
€ 30,925
Продается отличная благоустроенная однокомнатная квартира на 1 этаже в доме 2016 года по…
Квартира 3 комнатыв Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
3 Количество комнат 71 м² 2/5 Этаж
€ 62,392
В центре города Волосово на 2/5-этажного панельного дома 121 серии продается  отличная…
Квартира 2 комнатыв Волосово, Россия
Квартира 2 комнаты
Волосово, Россия
2 Количество комнат 54 м² 1/4 Этаж
€ 43,627
Продам 2х комнатную квартиру в городе Волосово.65км от Спб. Прямое сообщение.Квартира распо…
Квартира 3 комнатыв Большая Вруда, Россия
Квартира 3 комнаты
Большая Вруда, Россия
3 Количество комнат 55 м² 2/5 Этаж
€ 27,606
Продам 3 ком квартиру в д.Большая Вруда Волосовский район Ленинградской области 85 км от С…
Квартира 3 комнатыв Волосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
3 Количество комнат 62 м² 1/5 Этаж
€ 43,074
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся 3 комн. квартира в г. Волосово на 1/5 эт. панельного…

Параметры недвижимости в Волосовский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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