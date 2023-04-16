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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Волосовский район
Купить недвижимость в Волосовский район, Россия
Волосово
9
Bolshevrudskoe selskoe poselenie
7
Kalitinskoe selskoe poselenie
4
Klopickoe selskoe poselenie
4
Begunickoe selskoe poselenie
2
Rabitickoe selskoe poselenie
2
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28 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Бегуницы, Россия
3 Количество комнат
69 м²
2/5 Этаж
€ 62,955
В 45км от СПб (Кр.Село) в посёлке Бегуницы продаётся трехкомнатная квартира на 2 этаже пяти…
Квартира 2 комнаты
Волосово, Россия
2 Количество комнат
52 м²
4/5 Этаж
€ 38,657
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся 2х-комнатная квартира в г. Волосово на 4/5эт. …
Дом 5 комнат
Волосово, Россия
5 Количество комнат
97 м²
1/1 Этаж
€ 35,343
Продам отличный большой жилой дом в городе Волосово. Дом полностью готов к проживанию, …
Квартира 2 комнаты
Rabiticy, Россия
2 Количество комнат
52 м²
1/3 Этаж
€ 27,612
От СПБ 60 км в Волосовском районе, в д. Рабитицы , посёлок с развитой инфраструктурой, прод…
Квартира 2 комнаты
Torosovo, Россия
2 Количество комнат
54 м²
1/5 Этаж
€ 20,985
От СПб 45 км в д.Торосово Волосовского р-на продается 2 х комнатная квартира на 1 этаже 5-э…
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
50 м²
1/2 Этаж
€ 31,477
Продам отличный зимний дом в д. Брюховицы Волосовского района. Дом крепкий, тёплый, стены …
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
3 Количество комнат
73 м²
2/5 Этаж
€ 51,910
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся 3х-комнатная квартира в г. Волосово на 2/5эт. панель…
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
3 Количество комнат
74 м²
3/5 Этаж
€ 51,800
Продам 3 ком квартиру в г. Волосово. Распашонка, две комнаты и кухня выходят во двор, комна…
Квартира 4 комнаты
Волосово, Россия
4 Количество комнат
62 м²
3/5 Этаж
€ 49,701
Продам 4-х ком. квартиру в г. Волосово на 3/5 эт. панельного дома. Общ. пл. 61.8 м. кв., ко…
Квартира 1 комната
Волосово, Россия
1 Количество комнат
34 м²
1/3 Этаж
€ 30,925
Продается отличная благоустроенная однокомнатная квартира на 1 этаже в доме 2016 года по…
Дом 4 комнаты
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат
110 м²
1/2 Этаж
€ 76,209
Расстояние до КАД (СПб) 45 км в Волосовском р-не д.Красные Череповицы продается на уча…
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
60 м²
1/2 Этаж
€ 18,776
В деревне Арбонье Волосовского района продам отличный дом с мансардой на земельном у…
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
84 м²
1/1 Этаж
€ 29,269
Предлагаю к продаже жилой дом, для круглогодичного проживания в посёлке ст.Вруда, Волосовск…
Дом 2 комнаты
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
50 м²
1/2 Этаж
€ 12,149
По цене земельного участка,почти готовый дом. Очень срочно продам отличный каркасный дом…
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
3 Количество комнат
71 м²
2/5 Этаж
€ 62,392
В центре города Волосово на 2/5-этажного панельного дома 121 серии продается отличная…
Дом 3 комнаты
Izvara, Россия
3 Количество комнат
86 м²
1/1 Этаж
€ 39,753
Продам отличный большой зимний дом на земельном участке 36 соток ЛПХ …
Дом 4 комнаты
Терпилицы, Россия
4 Количество комнат
90 м²
1/2 Этаж
€ 115,947
Купите себе ДОМ МЕЧТЫ. Агентство недвижимости "РЕАЛ" предлагает к продаже отличный зимний …
Дом 2 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
41 м²
1/1 Этаж
€ 27,606
Продаётся жилой дом в пос. Штурмангоф, в 85 км от СПб в Волосовском районе. Прямая продаж…
Квартира 2 комнаты
Волосово, Россия
2 Количество комнат
54 м²
1/4 Этаж
€ 43,627
Продам 2х комнатную квартиру в городе Волосово.65км от Спб. Прямое сообщение.Квартира распо…
Дом 2 комнаты
Beseda, Россия
2 Количество комнат
34 м²
1/1 Этаж
€ 13,803
Предлагается к продаже ровный, сухой участок 42 сотки, назначение ЛПХ, с небольшим …
Дом 1 комната
Kalitinskoe selskoe poselenie, Россия
1 Количество комнат
76 м²
1/2 Этаж
€ 50,796
Продается жилой дом и земельный участок в д.Лисино Волосовского района. Дом щитовой на свая…
Дом 2 комнаты
Kalozhicy, Россия
2 Количество комнат
45 м²
1/1 Этаж
€ 8,724
Предлагается к продаже половина дома площадью 44,5 кв.м. на 21-ой сотке земли в дер. Кало…
Дом 8 комнат
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
8 Количество комнат
173 м²
1/2 Этаж
€ 44,170
Внимание снижение цены! Продам отличный теплый зимний дом 2 этажа общ площадь 173,7…
Коттедж 12 комнат
Torosovo, Россия
12 Количество комнат
2 ванных комнат
397 м²
1/3 Этаж
€ 679,117
Предлагаю к продаже Усадьбу для ведения личного подсобного хозяйства: это 80 соток зе…
Квартира 3 комнаты
Большая Вруда, Россия
3 Количество комнат
55 м²
2/5 Этаж
€ 27,606
Продам 3 ком квартиру в д.Большая Вруда Волосовский район Ленинградской области 85 км от С…
Дом 4 комнаты
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат
63 м²
1/1 Этаж
€ 54,882
Продам отличный зимний дом из бруса в дер. Смердовицы Волосовского района на земельном уча…
Дом 4 комнаты
Кикерино, Россия
4 Количество комнат
54 м²
1/2 Этаж
€ 29,804
Продам зимний дом 54,1м2 на земельном участке 14,5 соток. Волосовский р-н, Калитинское се…
Квартира 3 комнаты
Волосово, Россия
3 Количество комнат
62 м²
1/5 Этаж
€ 43,074
СПб (от Красного Села) 40 км Продаётся 3 комн. квартира в г. Волосово на 1/5 эт. панельного…
Параметры недвижимости в Волосовский район, Россия
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