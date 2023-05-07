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Дома в Волосово, Россия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Волосово, Россия
Дом 3 комнаты
Волосово, Россия
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
€ 74,511
Дом 4 комнаты в Волосово, Россия
Дом 4 комнаты
Волосово, Россия
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
€ 94,572
Дом 5 комнат в Волосово, Россия
Дом 5 комнат
Волосово, Россия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
€ 36,682
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