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Купить таунхаус в Приволжский федеральный округ, Россия

Нижегородская область
28
Afoninskiy selsovet
17
Нижний Новгород
8
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28 объектов найдено
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 116,387
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 116,387
Продается таунхаусы   В КП ПРАГА. Готовые , с документами на собственность .   Площадь 91 кв…
Таунхаусв Novopokrovskoe, Россия
Таунхаус
Novopokrovskoe, Россия
104 м² Количество этажей 3
€ 68,169
Предлагаем к продаже 2 и 3 этаж, отдельный вход, без ремонта, свободной планировки. Имеется …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
92 м² Количество этажей 2
€ 121,929
Продаётся таунхаус на этапе строительства в коттеджном посёлке "Баден-Баден" общей площадью …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 94,218
Продаётся таунхаус на этапе строительства в КП "Баден-Баден" общей площадью 73 кв. м. с прил…
Таунхаусв Подновье, Россия
Таунхаус
Подновье, Россия
220 м² Количество этажей 3
€ 216,036
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
Таунхаусв Подновье, Россия
Таунхаус
Подновье, Россия
160 м² Количество этажей 3
€ 165,047
Таунхаус повышенной комфортности, удобное расположение - на набережной гребного канала в Сло…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 143,388
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 2
€ 156,180
Акция 10% скидка!!!  Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 105,611
Акция 10% скидка!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден.  …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 121,818
Акция 10% скидка!!! Таунхаус (жилой дом блокированной застройки) в элитном КП Баден-Баден. …
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 3
€ 94,694
Акция!!! В честь праздновая 10-летия компании ЕвроДом на данную секцию действует скидка 10%!…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м² Количество этажей 3
€ 92,001
Продаю таунхаус: Нижегородская область, Кстовский р-н, сельское поселение Афонинский сельсов…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
241 м² Количество этажей 2
€ 154,074
Продается одна половина в Коттедже-Дуплексе в коттеджном поселке Зеленый дол.   Адрес Радужн…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 132,902
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
216 м² Количество этажей 3
€ 99,760
Продается таунхаус общей площадью 216 кв. м. На земле 2, 5 сотки Рядом располагаются: ЖК Кра…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
131 м² Количество этажей 3
€ 147,149
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
109 м² Количество этажей 2
€ 149,529
Таунхаус по цене квартиры в элитном поселке Баден-Баден на Казанском шоссе с видом на Волгу!…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 2
€ 122,895
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
105 м² Количество этажей 3
€ 133,215
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
113 м² Количество этажей 3
€ 153,364
Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По эксклюз…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
102 м² Количество этажей 3
€ 121,818
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
90 м² Количество этажей 2
€ 117,684
Акция! Таунхаус в элитном коттеджном поселке "Прага" в границах улиц Ванеева и Бекетова. По …
Таунхаусв Нижний Новгород, Россия
Таунхаус
Нижний Новгород, Россия
90 м² Количество этажей 2
€ 97,654
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
91 м² Количество этажей 2
€ 107,501
Дом сдан! Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договор…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 2
€ 89,229
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
73 м² Количество этажей 3
€ 98,598
Акции месяца: "Спасибо врачам" - скидка 200 тыс.руб. Скидка при заключении договора в день п…
Таунхаусв Afonino, Россия
Таунхаус
Afonino, Россия
265 м² Количество этажей 3
€ 74,155
Продаю таунхаус в Афонино на улице Восточной вторая секция в ряду из 8 штук. Этажность: под…

Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия

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