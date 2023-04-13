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Купить недвижимость с бассейном в Приволжский федеральный округ, Россия

Kamenskiy selsovet
6
Bolsheelninskiy selsovet
5
Dudenevskiy selsovet
4
Kuzhutskiy selsovet
4
Chernuhinskiy selsovet
3
Bezvodninskiy selsovet
2
Bogoyavlenskiy selsovet
2
Paninskiy selsovet
2
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1 объект найдено
Квартирав Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
3/5 Этаж
Цена по запросу
For sale 1 c. apartment. in an area near the city center. The apartment is not corner, balco…

Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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