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Купить комнату в Приволжский федеральный округ, Россия

Нижегородская область
6
Нижний Новгород
6
Комната В архив
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6 объектов найдено
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
12 м² 2/4 Этаж
€ 6,429
Внесен аванс. Продаю уютную комнату в микрорайоне Сортировочный по адресу ул. Гороховецкая д…
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
16 м² 2/2 Этаж
€ 18,289
В продаже комната в 3-х комнатной квартире, 16 метров, в комнате выполнен ремонт, окна ПВХ, …
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
11 м² 3/4 Этаж
€ 3,880
Продается доля в комнате площадью 11 кв.м. , фактически койкоместо, с правом прописки и прож…
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
17 м² 3/5 Этаж
€ 12,193
Продается просторная комната в общежитии, улица Мончегорская 12 корпус 1, на 3/5 этаже кирпи…
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
11 м² 3/3 Этаж
€ 17,735
Продаются две светлые просторные совмещённые комнаты ! По документам квартира ! Очень интере…
Комнатав Нижний Новгород, Россия
Комната
Нижний Новгород, Россия
11 м² 3/3 Этаж
€ 11,084
Продаю комнату 11, 9 кв. м. в трёхкомнатной квартире. Места общего пользования в хорошем сос…

Параметры недвижимости в Приволжский федеральный округ, Россия

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