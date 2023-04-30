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Виллы в Владикавказ, Россия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Владикавказ, Россия
Вилла 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 350 м² 4 Этаж
€ 2,750,000
Представляем Вашему вниманию уникальный объект на Крепости Алании – старинный коттедж планир…

Параметры недвижимости в Владикавказ, Россия

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