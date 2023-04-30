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Россия
Северо-Кавказский федеральный округ
городской округ Владикавказ
Владикавказ
Жильё с бассейном в Владикавказ, Россия
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64 объекта найдено
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Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
102 м²
3 Этаж
€ 335,500
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 103м2…
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2 Этаж
€ 330,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 100м2…
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
61 м²
1 Этаж
€ 203,900
Обратите внимание на новый проект в нашем каталоге. Этот современный комплекс расположится н…
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
2 Этаж
€ 335,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 100м2…
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
5 Этаж
€ 291,500
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 150м2 р…
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
1 Этаж
€ 166,920
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса прямо в центре города. Комплекс располо…
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
1 Этаж
€ 165,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 90м2 …
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
3 Этаж
€ 242,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 78м2 …
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
4 Этаж
€ 176,000
Выставлена на продажу квартира планировки 1+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 48м2 …
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
5 Этаж
€ 176,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 115м2…
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
7 Этаж
€ 264,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на седьмом этаже жилого комплекса. Квар…
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 4-х этажного блока с…
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
4 Этаж
€ 264,000
Выставлена на продажу квартира планировки 1+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 50м2 …
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
2 Этаж
€ 352,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 74м2 …
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
3 Этаж
€ 253,000
Представляем вам квартиру планировки 1+1 в центре Алании. Квартира расположена на третьем эт…
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
5 Этаж
€ 165,000
Квартира планировки 1+1, общей площадью 60м2 расположенна в центре туристического города Ала…
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
150 м²
4 Этаж
€ 291,500
На продажу выставлена квартира-дуплекс, расположенная на четвертом-пятом этажах пятиэтажного…
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
4 Этаж
€ 176,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на четвертом этаже жилого комплекса. Кв…
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
5 Этаж
€ 286,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на пятом этаже жилого комплекса. Кварти…
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1 Этаж
€ 145,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
4 Этаж
€ 220,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на четвертом этаже жилого комплекса. Кв…
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
235 м²
6 Этаж
€ 385,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на шестом этаже шестиэтажного ж…
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3 Этаж
€ 209,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже жилого комплекса. Квар…
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3 Этаж
€ 159,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже трехэтажного жилого ко…
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
1 Этаж
€ 179,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
1 Этаж
€ 181,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3 Этаж
€ 266,200
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже жилого комплекса. Квар…
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
3 Этаж
€ 214,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже жилого комплекса. Квар…
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