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Жильё с бассейном в Владикавказ, Россия

64 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м² 3 Этаж
€ 335,500
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 103м2…
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2 Этаж
€ 330,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 100м2…
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 61 м² 1 Этаж
€ 203,900
Обратите внимание на новый проект в нашем каталоге. Этот современный комплекс расположится н…
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² 2 Этаж
€ 335,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 100м2…
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 5 Этаж
€ 291,500
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 150м2 р…
Дуплекс 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1 Этаж
€ 166,920
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса прямо в центре города. Комплекс располо…
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 1 Этаж
€ 165,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 90м2 …
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 3 Этаж
€ 242,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 78м2 …
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4 Этаж
€ 176,000
Выставлена на продажу квартира планировки 1+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 48м2 …
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² 5 Этаж
€ 176,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 115м2…
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 7 Этаж
€ 264,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на седьмом этаже жилого комплекса. Квар…
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 4-х этажного блока с…
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 4 Этаж
€ 264,000
Выставлена на продажу квартира планировки 1+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 50м2 …
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м² 2 Этаж
€ 352,000
Выставлена на продажу квартира планировки 2+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 74м2 …
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 3 Этаж
€ 253,000
Представляем вам квартиру планировки 1+1 в центре Алании. Квартира расположена на третьем эт…
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 5 Этаж
€ 165,000
Квартира планировки 1+1, общей площадью 60м2 расположенна в центре туристического города Ала…
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Дуплекс 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 4 Этаж
€ 291,500
На продажу выставлена квартира-дуплекс, расположенная на четвертом-пятом этажах пятиэтажного…
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 176,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на четвертом этаже жилого комплекса. Кв…
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 5 Этаж
€ 286,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на пятом этаже жилого комплекса. Кварти…
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1 Этаж
€ 145,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 4 Этаж
€ 220,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на четвертом этаже жилого комплекса. Кв…
Дуплекс 5 комнат в Владикавказ, Россия
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 235 м² 6 Этаж
€ 385,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на шестом этаже шестиэтажного ж…
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3 Этаж
€ 209,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже жилого комплекса. Квар…
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3 Этаж
€ 159,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже трехэтажного жилого ко…
Квартира 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м² 1 Этаж
€ 179,000
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1 Этаж
€ 181,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на первом этаже жилого комплекса. Кварт…
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3 Этаж
€ 266,200
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже жилого комплекса. Квар…
Квартира 2 комнаты в Владикавказ, Россия
Квартира 2 комнаты
Владикавказ, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 3 Этаж
€ 214,500
Представляем вашему вниманию квартиру, расположенную на третьем этаже жилого комплекса. Квар…

Параметры недвижимости в Владикавказ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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