Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Кавказский федеральный округ
  4. городской округ Владикавказ
  5. Владикавказ
  6. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Владикавказ, Россия

Пентхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Пентхаус 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 160 м² 5 Этаж
€ 1,150,000
Представляем вашему вниманию пентхаус, расположенный на пятом этаже жилого комплекса. Пентха…
Пентхаус 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Пентхаус 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 107 м² 4 Этаж
€ 470,000
В 200 метрах от песчаных пляжей Средиземного моря, расположен новый грандиозный проект жилог…

Параметры недвижимости в Владикавказ, Россия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти