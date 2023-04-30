Дуплекс 5 комнат Владикавказ, Россия 5 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 4 Этаж

€ 340,000

Вы когда-нибудь представляли себе жизнь у моря, с видом на Средневековую крепость, да ещё и …