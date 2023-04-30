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Дуплексы в Владикавказ, Россия

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19 объектов найдено
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 5 Этаж
€ 291,500
Выставлен на продажу дуплекс планировки 3+1 в центре Алании. Квартира общей площадью 150м2 р…
Дуплекс 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 1 Этаж
€ 166,920
Представляем Вашему вниманию проект жилого комплекса прямо в центре города. Комплекс располо…
Дуплекс 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 1 Этаж
€ 289,000
Новый проект жилого комплекса в центре Алании. Проект состоит из одного 5-ти этажного блока …
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м² 4 Этаж
€ 291,500
На продажу выставлена квартира-дуплекс, расположенная на четвертом-пятом этажах пятиэтажного…
Дуплекс 5 комнат в Владикавказ, Россия
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 235 м² 6 Этаж
€ 385,000
Представляем вашему вниманию квартиру-дуплекс, расположенную на шестом этаже шестиэтажного ж…
Дуплекс 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1 Этаж
€ 215,000
Новый проект жилого комплекса в самом начале своего строительства в центре Аланьи. Проект со…
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 55 м² 1 Этаж
€ 199,000
Представляем вам новый проект жилого комплекса в самом центре Аланьи. Комплекс будет состоят…
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1 Этаж
€ 207,500
Представляем вам новый проект жилого комплекса в самом сердце Аланьи. Комплекс будет состоят…
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 1 Этаж
€ 215,000
В самом центре туристического города начинает свое строительство красивый комплекс с инфраст…
Дуплекс 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 1 Этаж
€ 232,000
Обратите внимание на новый проект в нашем каталоге. Этот современный красивый комплекс распо…
Дуплекс 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м² 4 Этаж
€ 374,998
Спешим сообщить Вам, что закончилось строительство нового уникального комплекса в самом серд…
Дуплекс 5 комнат в Владикавказ, Россия
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 4 Этаж
€ 340,000
Вы когда-нибудь представляли себе жизнь у моря, с видом на Средневековую крепость, да ещё и …
Дуплекс 5 комнат в Владикавказ, Россия
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м² 4 Этаж
€ 252,000
Представляем Вашему вниманию новый проект в самом сердце города от одного из наилучших застр…
Дуплекс 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 4 Этаж
€ 198,000
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса премиум класса в центре Алании. П…
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 4 Этаж
€ 195,381
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в центре Алании. Помимо своего пр…
Дуплекс 3 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 3 комнаты
Владикавказ, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 4 Этаж
€ 235,000
Представляем вам проект в самом центре Аланьи  расположившийся  на территории в  1.127 м² . …
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 4 Этаж
€ 252,130
Мы счастливы представить вам наш новый проект, который будет располагаться в одной из самой …
Дуплекс 4 комнаты в Владикавказ, Россия
Дуплекс 4 комнаты
Владикавказ, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 185 м² 4 Этаж
€ 203,500
В туристическом сердце Аланьи выставлен на продажу дуплекс планировки 3+1 с собственным садо…
Дуплекс 5 комнат в Владикавказ, Россия
Дуплекс 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² 4 Этаж
€ 235,000
В нашем каталоге появился дуплекс планировки 3+2 класса люкс в центре Аланьи. Этот район отл…

Параметры недвижимости в Владикавказ, Россия

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