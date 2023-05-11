Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Кавказский федеральный округ
  4. городской округ Владикавказ
  5. Квартиры

Квартиры с бассейном в городской округ Владикавказ, Россия

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 16/18
€ 149,362
Квартира в Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
Площадь 88 м²
€ 263,216
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 14/16
€ 200,146
Квартира 1 комната в Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/15
€ 80,616
Квартира 4 комнаты в Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 9/30
€ 194,261
Квартира 3 комнаты в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
€ 174,703
Квартира 1 комната в Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/15
€ 80,616
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 7/16
€ 160,150
Дом 6 комнат в поселение Вороновское, Россия
Дом 6 комнат
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 6
Площадь 261 м²
Количество этажей 7
€ 2,750,676
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/19
€ 163,693
Квартира в Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
Площадь 183 м²
€ 945,185
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 6/15
€ 84,025

Параметры недвижимости в городской округ Владикавказ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти