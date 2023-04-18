Купить дом в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

Дом 3 комнаты Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия 3 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж

€ 44,616

Предлагается к продаже в 9 км от Красного Села в 20 км от Санкт - Петербурга (Малое Ка…