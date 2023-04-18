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Купить дом в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

5 объектов найдено
Домв Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
85 м²
€ 72,519
Арт. 42244148 Полностью готовый дом с мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отмечайт…
Домв Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
37 м²
€ 47,974
Арт. 42306841 Полностью готовый дом с мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отмечайт…
Домв Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
85 м²
€ 81,445
Арт. 42077539 Полностью готовый дом с мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отмечайт…
Домв Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
250 м²
€ 143,923
Арт. 33729777 Самый большой дом в деревне Карвала, полностью готовый для проживания коттедж…
Дом 3 комнатыв Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 44,616
Предлагается к продаже в 9 км от Красного Села в 20 км от Санкт - Петербурга (Малое Ка…

Параметры недвижимости в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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