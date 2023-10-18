Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Villozskoe gorodskoe poselenie
  5. Квартиры

Квартиры в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 15/16
В активно развивающемся районе продается светлая, уютная квартира. В квартире произведен ре…
€49,458
Квартира 1 ванная в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 ванная
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15/16
Продается студия площадью 24,7 м2+ балкон 3,6 м2 в новом, только что сданном доме. Студия с…
€41,700

Параметры недвижимости в Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти