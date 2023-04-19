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Купить квартиру в Видное, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Видное, Россия
Квартира 1 комната
Видное, Россия
1 Количество комнат 39 м² Количество этажей 17
€ 66,716
Продается 1-комнатная квартира в строящемся доме ЖК «Зелёные аллеи». Жилой квартал расположе…
Квартира 1 комнатав Видное, Россия
Квартира 1 комната
Видное, Россия
1 Количество комнат 36 м² Количество этажей 17
€ 58,269
Продается 1-комнатная квартира в строящемся доме ЖК «Зелёные аллеи». Жилой квартал расположе…
Realting.com
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