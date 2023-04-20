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Купить недвижимость в Verhneturovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Домв Verhneturovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Verhneturovskoe selskoe poselenie, Россия
61 м² Количество этажей 1
€ 25,334
Продаю отдельно стоящий  дом в с. Верхнее Турово. Под домом и садом 19 соток земли. Отличный…

Параметры недвижимости в Verhneturovskoe selskoe poselenie, Россия

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