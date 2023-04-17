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Купить коттедж в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнатв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 243 м² 1/2 Этаж
€ 167,450
В коттедже застройки Горки Лэнд продаётся двухэтажный дом с хорошей планировкой. Дом строил…

Параметры недвижимости в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
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