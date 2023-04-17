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Купить квартиру в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Maloe Verevo, Россия
Квартира 2 комнаты
Maloe Verevo, Россия
2 Количество комнат 56 м² 6/8 Этаж
€ 63,073
Предлагается к продаже 2-комнатная квартира в новом панельном доме, в ЖК «Бе…

Параметры недвижимости в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

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