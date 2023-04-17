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Купить недвижимость в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

6 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Maloe Verevo, Россия
Квартира 2 комнаты
Maloe Verevo, Россия
2 Количество комнат 56 м² 6/8 Этаж
€ 63,073
Предлагается к продаже 2-комнатная квартира в новом панельном доме, в ЖК «Бе…
Дом 3 комнатыв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 91 ванных комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 60,840
Дача ОП 74.9 кв.м. в СНТ "Тритон" (6 км от Гатчины) Дом двухэтажный с большой верандой. Ото…
Коттедж 5 комнатв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 243 м² 1/2 Этаж
€ 167,450
В коттедже застройки Горки Лэнд продаётся двухэтажный дом с хорошей планировкой. Дом строил…
Дом 3 комнатыв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 45,770
В 2х км от Гатчины продается жилой дом 2014 г.п., с пропиской. Дом каркасный, тёплый, фунда…
Домв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
250 м²
€ 228,737
Арт. 18479100 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается современный дом в КП "Г…
Дом 4 комнатыв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 143 м² 1/2 Этаж
€ 118,331
Продаётся дом в деревне Пегелево Гатчинского района,2019 года постройки из газобетона, 2-…

Параметры недвижимости в Verevskoe selskoe poselenie, Россия

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с видом на озеро
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