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Жильё в Василеостровский район, Россия

округ Гавань
19
округ Морской
6
25 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в округ Морской, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Морской, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 7/13
ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ по лучшей цене среди аналогов. Предлагается к продаже двухкомнатная кв…
€118,311
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 20 м²
Арт. 52032925 Уважаемый покупатель, Вашему вниманию предлагается доходный апартамент в Loft…
€63,262
Квартира 2 комнаты в округ Гавань, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Гавань, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 5/5
Светлая уютная квартира в сталинском кирпичном доме с балконом и высокими потолками 3 метра…
€106,675
Квартира 1 комната в округ Морской, Россия
Квартира 1 комната
округ Морской, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/19
Предлагается к продаже отличная видовая квартира-апартаменты (евродвушка) для проживания ил…
€87,182
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 25 м²
Арт. 52072374 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию стильную и современную сту…
€115,817
Квартира в округ Морской, Россия
Квартира
округ Морской, Россия
Площадь 34 м²
Арт. 50332623 Предлагаю вашему вниманию однокомнатную в квартиру с готовым дизайнерским про…
€92,459
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 17 м²
Арт. 49328662 Продается однокомнатная квартира с отдельным входом в Сталинском доме! Отличн…
€63,262
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 100 м²
Арт. 47840832 Двух уровневая квартира на Васильевском острове, из окон которой виден купол …
€287,110
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 159 м²
Арт. 46779835 Представляется к продаже квартира в доме премиум класса в Василеостровском ра…
€369,740
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 81 м²
Арт. 45686381 Квартира в центре Васильевского острова ! Вид в зеленый двор Уважаемый пок…
€141,122
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 130 м²
Арт. 46429178 Вашему вниманию представляется просторная семейная квартира в ЖК "Петровская …
€457,430
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 28 м²
Арт. 43820569 Продается чистая и светлая студия в ЖК Бизнес-класса "MONODOM на Малом". По…
€84,187
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 36 м²
Арт. 41608641 Квартира в центре Васильевского острова с современным ремонтом! Высота потолк…
€99,272
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 39 м²
Арт. 34011489 Ви на Финский залив и панораму города! Лоджия с панорамным остеклением! Дор…
€88,566
Квартира в округ Морской, Россия
Квартира
округ Морской, Россия
Площадь 45 м²
Арт. 38591334 Уважаемый клиент! Обратите внимание именно на эту квартиру: её расположение п…
€91,486
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 121 м²
Арт. 38882232 Просторная тихая семейная квартира с ремонтом, мебелью и техникой! Дорогой …
€352,318
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 89 м²
Арт. 19407134 Переуступка от собственника! На очень выгодных условиях! Предлагается евро-тр…
€198,544
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 65 м²
Арт. 34168347 Двухсторонняя квартира с панорамным видом на залив. Дом для коллекционеров ра…
€141,025
Квартира в округ Морской, Россия
Квартира
округ Морской, Россия
Площадь 57 м²
Арт. 35240275 Добрый день! Предлагаем к продаже просторную 2-х комнатную квартиру (3-ЕВРО) …
€101,219
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 94 м²
Арт. 34481402 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию апартаменты с потрясающим …
€364,971
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 66 м²
Арт. 25268788 ЖК "The Residence" - это комфорт и безопасность: круглосуточное видеонаблюден…
€252,073
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 144 м²
Арт. 26095322 Уважаемый покупатель!!!Представляем Вашему вниманию эксклюзивную квартиру в эл…
€671,546
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 161 м²
Арт. 22206790 Видовая просторная квартира с продуманной планировкой. Благодаря своему распол…
€809,748
Квартира в округ Гавань, Россия
Квартира
округ Гавань, Россия
Площадь 147 м²
Арт. 22330700 Видовая просторная квартира с продуманной планировкой. Благодаря своему распол…
€739,674
Квартира в округ Морской, Россия
Квартира
округ Морской, Россия
Площадь 53 м²
Арт. 19218254 Добрый день! Предлагаем к продаже просторную 2-х комнатную квартиру (3-ЕВРО) c…
€143,069

Типы недвижимости в Василеостровский район

квартиры

Параметры недвижимости в Василеостровский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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