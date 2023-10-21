Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Варнавинский район
  5. Дома

Дома в Варнавинский район, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 17/23
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №3…
€110,420
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 8/12
€94,542
Квартира в округ Кронверкское, Россия
Квартира
округ Кронверкское, Россия
Площадь 120 м²
Арт. 51351008 Выгодное предложение в самом сердце петроградской стороны Уютная тихая семе…
€198,693
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 8/13
€138,029
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/16
€109,813
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Люберцы, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 23/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №6…
€84,915
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/11
€51,328
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/10
€107,915
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 8/14
€146,315
Квартира 1 комната в Pudost, Россия
Квартира 1 комната
Pudost, Россия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/5
В поселке городского типа Пудость продается просторная и современная 1 комнатная квартира н…
€32,648
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 13/16
€110,372
Квартира 4 комнаты в Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 6/17
€193,984

Параметры недвижимости в Варнавинский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти