Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Варнавинский район

Купить недвижимость в Варнавинский район, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 15/16 Этаж
€ 93,718
Продаётся квартира-студия, площадью 22,3 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 3 комнатыв Пушкинский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Пушкинский район, Россия
3 Количество комнат 79 м²
€ 191,695
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартирав Санкт-Петербург, Россия
Квартира
Санкт-Петербург, Россия
81 м²
€ 213,866
Арт. 39265052 Квартира в новом ЖК бизнес-класса в исторической части Васильевского острова!…
Квартира 3 комнатыв Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 20/30 Этаж
€ 152,386
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 58,1 кв. м на 20-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 3 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 11/15 Этаж
€ 171,021
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 54,2 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-кл…
Дом 2 комнатыв Шатурторф, Россия
Дом 2 комнаты
Шатурторф, Россия
2 Количество комнат 92 м² Количество этажей 12
€ 284,052
Шикарная видовая евро трёшка! Планировка правильная, огромная кухня-гостиная 36 кв. м и тёп…
Квартира 1 комнатав Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 108,021
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Домв Донское, Россия
Дом
Донское, Россия
Количество этажей 2
€ 108,604
По истине сказочный дом в сказочном месте. На участке плодоносящая черешня, 2 дуба, 1 берёза…
Квартира 2 комнатыв Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 2/12 Этаж
€ 68,171
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,0 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 18/18 Этаж
€ 148,149
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,9 кв. м на 18-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнатыв Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат 8/8 Этаж
€ 83,541
Продается 2к квартира в одном из самых быстро развивающихся районов города на ул. Орудийной …
Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м² 2/18 Этаж
€ 84,259
Продаётся квартира-студия, площадью 21,9 кв. м на 2-м этаже дома бизнес-класса в …

Параметры недвижимости в Варнавинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти