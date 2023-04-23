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Жильё в Вачский район, Россия

Kazakovskiy selsovet
1
1 объект найдено
Дом в Altunino, Россия
Дом
Altunino, Россия
93 м² Количество этажей 1
€ 19,916
Продаю дом в с. Алтунино Вачского района Нижегородской области (100 км. от Н. Новгорода). До…

Параметры недвижимости в Вачский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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