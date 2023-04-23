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Жильё в Ужовский сельсовет, Россия

1 объект найдено
Дом в Baykovo, Россия
Дом
Baykovo, Россия
27 м² Количество этажей 1
€ 3,098
Чистая продажа, возможно участие материнского капитала. Дом находится в с. Байково Починковс…

Параметры недвижимости в Ужовский сельсовет, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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