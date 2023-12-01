Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Ulyanovskoe gorodskoe poselenie
  5. Коттеджи

Коттеджи в Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Коттедж 6 комнат
Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 6
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Арт. 49890042. Уникальное предложение! Дом по цене однокомнатной квартиры! Предлагается в пр…
€41,324
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Ulyanovskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти